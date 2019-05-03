В Петербург на выставку привезли лучших лошадей России

Всего будет более 200 лошадей. Фото: Pixabay

Всего будет более 200 лошадей. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге начала работать выставка лучших лошадей со всей России. Она будет идти до воскресенья, 5 мая.

Мероприятие проводится в рамках Международной конной выставки «Иппосфера». На нем местные жители и туристы смогут увидеть лучших лошадей, привезенных в Санкт-Петербург со всей России. Также посетители получат возможность познакомиться с заводчиками и увидеть настоящее конное шоу.

Выставка началась в четверг, 2 мая, и будет открыта для посетителей вплоть до воскресенья, 5 мая. На мероприятии, которое проходит в «Экспофоруме» представлены участники из двенадцати регионов Российской Федерации. Они показывают хорошие результаты как в нашей стране, так и на международных конкурсах.

В выставке задействовано более 200 лошадей. Посетители смогут увидеть потрясающее конное шоу, парад пород животных и даже театральные постановки в костюмах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском Планетарии №1 откроется бесплатный уличный лекторий.