«Зенит»-м обыграл «Локомотив»-м со счетом 2:1

Они встретились в рамках группового этапа чемпионата среди команд детско-юношеских футбольных школ 2003 года.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Петербургская и московская команды сыграли в Крымске. Победу «сине-бело-голубым» принесли голы Рони Михайловского и Владислава Холманского. В следующий раз «Зенит» U-16 выйдет на поле уже завтра, четвертого мая, чтобы сыграть против «Урала».

Напоминаем, что в начале апреля трое игроков юношеского «Зенита» были вызваны в сборную России. Они выступили на турнире развития УЕФА в Румынии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бранислав Иванович рассказал о намерении остаться в «Зените». Сербский защитник заявил, что ему не на что жаловаться – он доволен городом, командой, болельщикам и главным тренером. Поэтому велика вероятность, что Иванович останется с «сине-бело-голубыми» как минимум еще на один сезон. К слову, он играет за «Зенит» на протяжении двух лет – до этого он выступал за «Челси».