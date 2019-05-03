Музеи Ленобласти примут участие в «Ночи музеев»

Ленинградцы смогут посетить 28 музеев.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. «Ночь музеев» состоится с 18 на 19 мая не только в Санкт-Петербурге, но также в Ленинградской области. В регионе главной темой станет жизнь Абрама Петровича Ганнибала – ей посвятят выставки сразу 28 пространств. Известно, что 12 из них впервые откроют свои двери для посетителей ночью.

В акции, например, примет участие «Смольный» зал. Жители Ленобласти смогут сходить на выставку «Запретный плод в мундире». Дело в том, что прадедушка А.С. Пушкина стал первым, кто поверил в клубень картофеля и его светлое будущее в России.

В музее-усадьбе «Суйда», к слову, расскажут больше о личности Ганнибала и всех его нововведениях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, как пройдет «Ночь музеев» в 2019 году.