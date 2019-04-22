Стало известно, как пройдет «Ночь музеев» в 2019 году

Петербуржцы смогут посетить различные мероприятия в ночь с 18 на 19 мая.

Программа мероприятия «Ночи музеев» стала известна сегодня, 22 апреля. Организаторы рассказали, что акция продлится с шести часов вечера 18 мая до шести часов утра 19 мая. Темой акции выбрали «Элементы» – это отсылка к Менделееву и его периодической таблице, которой исполнилось 150 лет.

Известно, что в «Ночи музеев» примут участие 120 музеев, а также других площадок, которые подготовят для горожан увлекательные экскурсии, представления и лекции. Некоторые из них впервые откроют свои двери в рамках акции, есть также те, которые готовы работать только до 11 часов вечера, так что при выборе нужно учитывать эти особенности.

Все подробности о тех или иных музеях можно узнать на официальном сайте «Ночи музеев».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге покажут шоу по мотивам «Аватара» — май обещает быть богатым на мероприятия.