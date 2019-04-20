В Петербурге покажут шоу по мотивам «Аватара»

Шоу будет поставлено на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Проходить оно будет с 8 по 12 мая.

Шоу поставлено по мотивам известного фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Жители города смогут увидеть шоу Cirque du Soleil «ТОРУК – Первый полет». Постановкой занимаются Мишель Лемье и Виктор Пилон.

Режиссер знаменитого фильма принимал участие в создании данного представления. В целом, спектакль создавался командой из 13 человек. Каждый из актеров за время спектакля сменит более 3 образов.

Костюмы разрабатывались очень тщательно. В мастерских шоу были изготовлены более тысяч различных отдельных элементов, в том числе обувь, украшения и головные уборы. Декорации шоу впечатляв зрителя. Например, в спектакле будет задействовано 18 воздушных змеев и огромный кайт, площадь которого около 6 квадратных метров. Последний будет развиваться прямо над зрителями.

Все зрители смогут стать часть спектакля с помощью мобильного приложения TORUK – The First Flight. Оно будет работать даже после шоу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцев приглашают на фестиваль «Чудо света».