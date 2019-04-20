Петербуржцев приглашают на фестиваль «Чудо света»

Шоу можно будет посмотреть в субботу и воскресенье. Фото: https://vk.com/chudo_sveta19
Шоу можно будет посмотреть в субботу и воскресенье. Фото: https://vk.com/chudo_sveta19

На мероприятие можно будет сходить абсолютно бесплатно.

Посмотреть на шоу можно будет в субботу, 20 апреля, и в воскресенье, 21 апреля. Все будет происходить на Пионерской площади и Театра юного зрителя. Организаторы напоминают, что световое шоу возможно показывать только в темное время суток, так что горожанам нужно приходить в любое время с девяти до 11 часов вечера. Представление длится полчаса, после его будут повторять, так что каждый сможет увидеть его снова и снова.

Напоминаем, что фестиваль проходит в Санкт-Петербурге не в первый раз и уже полюбился горожанам. В этот раз над шоу трудились актеры, художники, дизайнеры и прочие креативные люди.

«Движения актеров были записаны и превращены в тени, в то время как петербургский художник Тимур Нургалиев разрисовывал их в виртуальной реальности, дополняя образы яркими красками», — говорится в посте в официальном сообществе «Чудо света».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что изделия ручной работы представят люди с аутизмом на петербургском маркете.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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