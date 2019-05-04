Зеленский поделился, что Рада скоро назовет дату инаугурации

Инаугурация может состояться уже 19 мая. Фото: Википедия
Инаугурация может состояться уже 19 мая. Фото: Википедия

Проведение инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет назначить на 19 мая. Однако Верховная рада примет решение о точном времени только 14 мая.

Именно 14 мая состоится пленарное заседание Рады, в этот день будет принято окончательное решение о дате президентской инаугурации. Помимо этого с парламентариями президент хочет обсудить другие насущные вопросы.

Если депутат не смогут договориться между собой, дату присяги нового президента определит спикер Верховной рады.

На сегодняшней встрече в Раде много времени уделялось вопросам внешней политики. Обсуждались и внутренние проблемы Украины. Обсуждались отношения президента и Верховной Рады. Говорили о возможности роспуска парламента», — прокомментировал Березюк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Зеленский поделился, что Рада скоро назовет дату инаугурации
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