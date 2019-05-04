Ляшко озвучил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Инаугурация новоизбранного Зеленского его не интересует, заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Однако у него есть свои «три ключевых вопроса», которые он хочет задать президенту Украины.

Также Ляшко поведал о причине, по которой не стал встречаться с Зеленским, где рассматривали вопрос о дате инаугурации. Просто его не интересовал данный вопрос.

Вот три вопроса, которые волнуют радикала: 1) как он восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев», — сообщил Ляшко в Facebook.

По его словам, «другие вопросы» его не интересуют.

Лидер Радикальной партии заявил, что не нуждается в личной встрече с Владимиром Зеленским, так как тот имеет его личный номер мобильного и в любой момент может позвонить, чтобы пообщаться.

Сам Зеленский хотел провести присягу президента 19 мая. Однако глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь озвучил другую дату — 28 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский поделился, что Рада скоро назовет дату инаугурации.