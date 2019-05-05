Каршеринговое авто влетело в светофор на Арсенальной набережной

Водитель каршерингового автомобиля врезался в светофор, помял несколько машин и «зацепил» кабели.
Ночью 5 мая на углу Арсенальной набережной и Арсенальной улицей в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового транспортного средства. Об этом сообщил ВКонтакте очевидец.
Предварительно, автомобилист не справился с управлением, врезался в светофор рядом с пешеходным переходом, задел несколько автомобилей и повредил кабельные линии.
На месте происшествия работают аварийные службы. Движение на данном участке дороги затруднено, образовалась пробка.
Также известно, что на месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД, проводилась проверка.
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