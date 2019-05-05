Каршеринговое авто влетело в светофор на Арсенальной набережной

О пострадавших не сообщалось. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

О пострадавших не сообщалось. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Водитель каршерингового автомобиля врезался в светофор, помял несколько машин и «зацепил» кабели.

Ночью 5 мая на углу Арсенальной набережной и Арсенальной улицей в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового транспортного средства. Об этом сообщил ВКонтакте очевидец.

Предварительно, автомобилист не справился с управлением, врезался в светофор рядом с пешеходным переходом, задел несколько автомобилей и повредил кабельные линии.

На месте происшествия работают аварийные службы. Движение на данном участке дороги затруднено, образовалась пробка.

Также известно, что на месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД, проводилась проверка.

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