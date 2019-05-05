Более пяти тысяч болельщиков приехали в Пулково встречать чемпионов — ФК «Зенит»

По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, футболисты даже не подозревали о таком приеме. Более пяти тысяч болельщиков ожидали у терминала «Пулково-2» посадку самолета с игроками ФК «Зенит» на борту.

Новые чемпионы РПЛ, досрочно завоевавшие пятый в истории титул чемпионов России, исполнили с болельщиками несколько песен и поблагодарили их за ценную поддержку.

Напомним, что «сине-бело-голубые» возвращались в Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Стоящий на второй строке турнирной таблицы «Локомотив» проиграл «Арсеналу» (0:2), что поспособствовало досрочной победе петербургского клуба в Премьер –Лиге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в честь завоевания титула чемпионов России в Петербурге были зажжены Ростральные колонны, «Газпром Арена» окрасилась в золотой цвет, а «Лахта Центр» — в лазурный.