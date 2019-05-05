Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Автомобиль LADA «Самара-2» в кузове хэтчбек стал самой продаваемой отечественной моделью с пробегом. Такие данные приводит за первый квартал 2019 года агентство «Автостат».

За три месяца 2019 года в России продали 309 тысяч единиц подержанных отечественных автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

LADA «Самара-2» перепродавалась в среднем за три месяца 30 тысяч раз.

Второе и третье место в рейтинге достались ВАЗу 2107 «семерке» и LADA 2170 «Приоре» седан с показателями в 24,2 тысячи и 23,5 тысячи штук соответственно.

Четвертое и пятое место в списке отошло «десятке» и LADA 4×4. В первом квартале россияне купили 21,7 тысячи и 21 тысячу штук вышеуказанных моделей.

В топ-10 вошли «двенадцатая», седан LADA 2190 «Гранта», «пятнадцатая», хэтчбек LADA 2172 «Приора» и «девятка».

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