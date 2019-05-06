Миллер считает работу Семака пособием по достижению чемпионства

Алексей Миллер и Александр Беглов (слева). Фото: fc-zenit.ru
Алексей Миллер и Александр Беглов (слева). Фото: fc-zenit.ru

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высоко оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Миллер назвал деятельность Семака «наглядным пособием» того, как можно сдать команду чемпионом всего за 340 дней. В целом, глава Газпрома остался сильно доволен прошедшим сезоном.

Ранее, 4 мая, после проигрыша «Локомотива», петербургский «Зенит» оторвался от остальных конкурентов в рейтинге чемпионата России по футболу на 9 очков. Тем самым, увеличив отрыв до недосягаемого, «Зенит» досрочно, за три тура до финала, одержал победу в РПЛ.

О своем выигрыше игроки «Зенита» узнали, когда находились в самолете, возвращаясь из Грозного после матча с «Ахматом».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более пяти тысяч болельщиков приехали в аэропорт Пулково встречать чемпионов — футбольный клуб «Зенит»

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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