Миллер считает работу Семака пособием по достижению чемпионства

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высоко оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Миллер назвал деятельность Семака «наглядным пособием» того, как можно сдать команду чемпионом всего за 340 дней. В целом, глава Газпрома остался сильно доволен прошедшим сезоном.
Ранее, 4 мая, после проигрыша «Локомотива», петербургский «Зенит» оторвался от остальных конкурентов в рейтинге чемпионата России по футболу на 9 очков. Тем самым, увеличив отрыв до недосягаемого, «Зенит» досрочно, за три тура до финала, одержал победу в РПЛ.
О своем выигрыше игроки «Зенита» узнали, когда находились в самолете, возвращаясь из Грозного после матча с «Ахматом».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более пяти тысяч болельщиков приехали в аэропорт Пулково встречать чемпионов — футбольный клуб «Зенит»