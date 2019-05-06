12 мая закроется движение трамваев по Муринскому проспекту

Трамвайное движение будет прекращено в связи с проведением работ по демонтажу здания.

Как сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс», с воскресенья, 12 мая, трамвайное движение по Муринскому проспекту закроется. Трамваи не будут ходить на участке от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.

В связи с этим маршруты трамваев №20 и №48 изменятся следующим образом:

Трамвай №20 будет идти от станции «Проспект Культуры» по действующему маршруту до 2 Муринского проспекта, затем по 2 Муринскому проспекту, улице Политехнической, 1 Муринскому проспекту, после по Ленивому проспекту и далее по маршруту до «Площади Ленина».

Трамвай №48 следует от станции «Лахтинский разлив» по актуальному маршруту до Большого Сампсониевского проспекта, затем по Большому Сампсониевскому проспекту, 2 Муринскому проспекту, Политехнической улице и до конечной станции «Кушелевка».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на поставку трамваем для «Горэлектротранс» откликнулся один подрядчик.