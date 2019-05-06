Тимощук поздравил «Зенит» с победой в Лиге чемпионов

Тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» написал поздравление.

Тимощук поздравил Санкт-Петербург и его жителей с первенством команды в РПЛ. «Мы — чемпионы. Каждый из нас!» — написал он.

Сам Анатолий Тимощук дважды побеждал чемпионат России в качестве игрока петербургского «Зенита». А именно, в 2007 и в 2015 годах.

Он поздравил команду с возвращением в Лигу Чемпионов.

Ранее стало известно о том, что «Зенит» побеждает в РПЛ уже за три тура до финала. Это связано с отрывом команды от соперников в 9 очков, который считается недосягаемым. Такому исходу поспособствовал проигрыш московского «Локомотива» в матче с «Арсеналом».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Алексей Миллер считает работу Сергея Семака пособием по достижению чемпионства.