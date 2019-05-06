В Петербурге 7 мая закроют три съезда КАД на Выборгское шоссе

Схема проезда. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Схема проезда. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с ремонтом с 7 по 8 мая 2019 года перекроют три съезда КАД на Выборгское шоссе в направлении Парголово и Сертолово.

Из-за реконструкции асфальтового дорожного покрытия ночью с 00:00 7 мая до 23:00 8 мая будет закрыто движение по съездам № 3,5 и 6 кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Запрет будет действовать на съезды с Выборгского шоссе в направлении из Сертолово во Всеволожском районе и поселка Парголово в Выборгском районе на внутреннее кольцо КАД. Движение на транспорте по данным съездам на внешнее кольцо КАД будет происходить в штатном режиме.

Известно, что ремонтные работы ведутся в соответствии с утвержденной и согласованной ранее схемой организации дорожного движения.

На время реконструкции асфальта на трассе работники выставят специальные дорожные знаки, конусы, а также сигнальное освещение.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на КАДе молодой человек лишился глаза.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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В Петербурге 7 мая закроют три съезда КАД на Выборгское шоссе
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