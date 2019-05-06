Полицейские в Кингисеппе спасли четверых из пожара

Сотрудник ДПС и кинолог спасли граждан из пожара. Фото: pixabay

Сотрудник ДПС и кинолог спасли граждан из пожара. Фото: pixabay

В Ленобласти сотрудники полиции первыми оказались у очага возгорания, вызвали пожарных и спасли людей из горящего здания.

В городе Кингисеппе ночью 5 мая сотрудники полиции заметили возгорание на крыше жилого дома на Нарвском шоссе. О пожаре тут же сообщили в МЧС.

Двое полицейских – патрульный ДПС и кинолог эвакуировали из горящего здания, находившихся внутри граждан. В момент пожара там находились двое мужчин и двое женщин.

Затем на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

За проявленную отвагу, высокопрофессиональные и умелые действия, способствовавшие сохранению жизни и здоровью людей, сотрудников полиции решили поощрить, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на химическом заводе в Пермском крае при взрыве погибли три человека.