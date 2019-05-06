«Зенит» уступил «Локомотив-Кубань» во втором матче серии плей-офф

Краснодарский клуб на своей территории одержал победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 70:69, сообщает РБК. По итогам первой половины поединка хозяева площадки имели преимущество в два очка — 35:33.

Результативными игроками встречи стали центровой Мустафа Фалль, набравший 12 очков. 11 баллов за результативность записал на свой счет защитник «железнодорожников» Матеуш Понитка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Тимощук поздравил Санкт-Петербург и его жителей с первенством команды в РПЛ. «Мы — чемпионы. Каждый из нас!» — написал он. Сам Анатолий Тимощук дважды побеждал чемпионат России в качестве игрока петербургского «Зенита». А именно, в 2007 и в 2015 годах.