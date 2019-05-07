Плаза прокомментировал проигрыш «Зенита» во втором матче серии плей-офф

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Джоан Плаза прокомментировал проигрыш своих подопечных «Локомотиву-Кубань».

«Никто не выбрасывал белый флаг, до самого конца все боролись. Мы возвращаемся при счёте 1:1, всё начинается сначала», — цитирует слова Плазы официальный сайт петербургского клуба.

Тренер подчеркнул, что игроки проведут работу над ошибками и начнут готовится к следующим играм.

Ближайшие матчи серии пройдут в Петербурге 9 и 11 мая на СИБУР Арене.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» уступил «Локомотив-Кубань» во втором матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 70:69. По итогам первой половины поединка хозяева площадки имели преимущество в два очка — 35:33.

Результативными игроками встречи стали центровой Мустафа Фалль, набравший 12 очков. 11 баллов за результативность записал на свой счет защитник «железнодорожников» Матеуш Понитка.