Сталина назвали виновником блокады Ленинграда

Елена Чижова. Фото: Википедия
Елена Чижова. Фото: Википедия

Российская писательница Елена Чижова в своей статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung заявила, что лидер СССР Иосиф Сталин способствовал Адольфу Гитлеру в осуществлении блокады Ленинграда.

По словам Чижовой, по-другому нельзя объяснить тот факт, что во время блокады города поезда вооружений с ленинградских заводов ехали на «материк», а Сталин даже не снабжал город минимальными запасами.

По мнению писательницы, Иосиф Сталин испытывал неприязнь к Ленинграду из-за способности горожан «мыслить самостоятельно».

«Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — подчеркнула Чижова.

Елена Чижова, лауреат премии «Русский Букер», известна романами «Орест и сын», «Время женщин», «Полукровка» и другими.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что уровень одобрения политики Сталина среди россиян побил исторический рекорд.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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