«Народный Хор Победы»: как спеть любимые военные песни в Петербурге

В преддверии 9 мая почти половина россиян назвала своей любимой песней о войне «День Победы». Эту и другие песни военных лет петербуржцы смогут исполнить в рамках акции «Народный Хор Победы» — на мероприятии у Казанского собора ожидают около 3000 человек.

Накануне Дня Победы сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил россиян и выяснил, какие песни о войне они любят больше всего. На первом месте оказалась «День Победы» – голоса за неё отдали 41% россиян. Около 11% назвали самой трогательной «Катюшу». Песни «Священная война», «Смуглянка», «Журавли» набрали по 5% голосов. «Темная ночь» полюбилась 4% опрошенных. «В землянке» и «Десятый батальон» набрали по 3%, «Прощание славянки» — 2%. И, наконец, за песни «На безымянной высоте», «Майский вальс», «Офицеры», «Синий платочек», «Эх, дороги…» – проголосовало по 1% россиян.

Реже называли такие военные песни как «Алеша», «Три танкиста», «Враги сожгли родную хату». Всего было опрошено 1000 человек из разных регионов России. Примечательно, что женщины и мужчины отвечали немного по-разному. Так, женщины чаще называли самой любимой песню «День Победы», а мужчины – «Священную войну».

Возможность не только послушать песни военной тематики, но и спеть, есть у петербуржцев. С 2015 года каждое 9 мая у Казанского собора проходит городская музыкально-патриотическая акция «Народный Хор Победы». Из названия понятно, что люди все вместе поют песни военных лет.

Как рассказал Gazeta.SPb заместитель директора Общественного Объединения «Невский, 24» (один из организаторов акции) Дмитрий Головин, в этом году хор споёт десять песен. Мероприятие будет длиться один час. Каждую песню будут объявлять со сцены и коротко рассказывать о ней. «В последнее время мы отказались от подробного повествования», – отметил Дмитрий Головин. После представления песни будет включаться фонограмма – люди будут петь под руководством дирижера.

Ежегодно, по словам представителя организатора «Народного Хора Победы», поют у Казанского собора от 2000 до 3000 человек, среди них 10-15% – это дети. То есть в среднем за четыре года в акции поучаствовало около 10 тыс. петербуржцев и гостей города. В 2019 году в «Народном Хоре Победы», заметил Дмитрий Головин, примут участие глухонемые дети.

Конечно, войне посвящают не только музыку. Например, опрос, который проводил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2014 году, показал, какие фильмы и книги о войне любимые у россиян. Так, среди фильмов лидерами стали «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину». Любимыми книгами россияне назвали «А зори здесь тихие», «Молодую гвардию» и «Повесть о настоящем человеке». Кстати, о песнях. Пять лет назад большинство россиян называли «Катюшу», а песня «День Победы» была на втором месте.

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