Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Зюганов подчеркнул, что без победы Сталина его обвинители бы не родились на свет. Фото: https://vk.com/gennadiy_zyuganov
Зюганов подчеркнул, что без победы Сталина его обвинители бы не родились на свет. Фото: https://vk.com/gennadiy_zyuganov

Лидер КПРФ назвал слова писательницы провокацией накануне Дня Победы.

Зюганов назвал обвинения Сталина в блокаде Ленинграда провокацией накануне Дня Победы, сообщил лидер КПРФ РИА Новости 7 мая. Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.

Лидер КПРФ заявил, что без Дня Победы Чижова и “все остальные” либо не родились, либо праздновали Новый год в день рождения Адольфа Гитлера. Зюганов назвал высказывания Чижовой “циничными и омерзительными”.

Политик заявил, что пакт Молотова — Риббентропа являлся разумным — если бы не он, фашисты оказались бы у Ленинграда куда быстрее, так как шли бы от Эстонии.

Договор о ненападении, о котором идет речь, подписали 23 августа 1939 года. По нему Эстония, Латвия и Финляндия вошли в зону советских интересов, а Германия заявила претензии на часть Польши и Литву.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ЗВО рассказали о репетиции парада на Дворцовой.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
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