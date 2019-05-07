Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ назвал слова писательницы провокацией накануне Дня Победы.
Зюганов назвал обвинения Сталина в блокаде Ленинграда провокацией накануне Дня Победы, сообщил лидер КПРФ РИА Новости 7 мая. Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Лидер КПРФ заявил, что без Дня Победы Чижова и “все остальные” либо не родились, либо праздновали Новый год в день рождения Адольфа Гитлера. Зюганов назвал высказывания Чижовой “циничными и омерзительными”.
Политик заявил, что пакт Молотова — Риббентропа являлся разумным — если бы не он, фашисты оказались бы у Ленинграда куда быстрее, так как шли бы от Эстонии.
Договор о ненападении, о котором идет речь, подписали 23 августа 1939 года. По нему Эстония, Латвия и Финляндия вошли в зону советских интересов, а Германия заявила претензии на часть Польши и Литву.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ЗВО рассказали о репетиции парада на Дворцовой.