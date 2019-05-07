В ЗВО рассказали о генеральной репетиции парада на Дворцовой

На площадь вышли свыше 4,5 тысяч солдат и офицеров. Фото: ЗВО

На площадь вышли свыше 4,5 тысяч солдат и офицеров. Фото: ЗВО

Колонну боевой техники в 118 единиц возглавил танк Т-34.

В генеральной репетиции парада ко Дню Победы на Дворцовой площади поучаствовали свыше 4,5 тысяч военнослужащих. Репетицией руководит командующий ЗВО герой РФ Александр Журавлев, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 7 мая.

На Дворцовую пришли курсанты более 10 военных ВУЗов Минобороны. Кроме кадетов, нахимовцев и суворовцев в репетиции участвовали парадные расчеты Следственного комитета, батальоны МВД и МЧС.

Кроме солдат на площадь вывели и 118 единиц техники — колонну возглавил танк Т-34, передают в ЗВО.

Репетицию не смогла сорвать даже погода — хотя сегодня в Петербурге весь день льет дождь, а температура опустилась до немайских 7 градусов. Перекрытия движения, впрочем, вызвали в Петербурге серьезные пробки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как в Петербурге отметят годовщину Победы.