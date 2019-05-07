Суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Блогер Руслан Соколовский переехал в Петербург. Фото: с личной страницы в "ВК" Руслана Соколовского

Блогер Руслан Соколовский переехал в Петербург. Фото: с личной страницы в "ВК" Руслана Соколовского

Российский блогер Руслан Соколовский известен тем, что ловил покемонов в храме Екатеринбурга, снял это на видео и выложил на свой канал в YouTube.

Куйбышевский районный суд сегодня, 7 мая, удовлетворил ходатайство о смягчении наказания Соколовскому.

По совокупности подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, в связи с тем, что фактически наказание уже считается отбытым.

Молодой человек обвинялся по трем статьям, в числе которых «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В мая 2017 года городской суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Затем наказание было уменьшено до 2 лет и 3 месяцев.

В январе 2019 года адвокат блогера подал ходатайство о смягчении наказания в связи с смягчения статьи 282 УК РФ по приказу президента России Владимира Путина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “оружейным баронам” Петербурга огласили приговор.