Защитник сборной России Марио Фернандес может перейти в «Зенит»

Сине-бело-голубой команде перед Лигой Чемпионов нужно усиление. Выгодной покупкой может стать защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Перед новым чемпионом России дилемма — кем усилить состав команды перед ЛЧ. «Зениту» нужны трансферы, желательно такие, которые уже давно работают в России и не нуждаются в адаптации.

Как сообщает «Чемпионат», новым членом команды «Зенита» может стать защитник ЦСКА Марио Фернандес. Этот футболист считается лучшим на своей позиции в РПЛ.

Известно, что ЦСКА готов начать торг за Фернандеса с 30 миллионов евро. На данный момент Фернандес – это самый дорогой футболист чемпионата России, его персона оценивается в 26 млн евро.

Интересно, что сам Марио, по-видимому, не хочет уходить из ЦСКА. Однако будет обязан совершить такой трансфер, если руководство его клуба примет такое решение.

В любом случае, информация переговоров о трансфере зависит от того, какое место займет ЦСКА в чемпионате России и попадания команды в ЛЧ предстоящего сезона.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известна дата чемпионского парада «Зенита» в Петербурге — 26 мая.