Известна дата чемпионского парада «Зенита» в Петербурге — 26 мая

Болельщиков ожидает нечто грандиозное. Фото: ФК
Болельщиков ожидает нечто грандиозное. Фото: ФК "Зенит" / Инстаграм

Празднование победы футбольного клуба «Зенита» в чемпионате России состоится в Санкт-Петербурге 26 мая. Об этом рассказал президент клуба Александр Медведев.

Подробности предстоящего мероприятия сохранятся в тайне. Однако фанатом обещают настоящий праздник души и тела. И в этом не приходится сомневаться. Ведь этой ночью весь Санкт-Петербург «стоит на ушах» и радуется победе любимцев настолько искренне, что Медведев просто не сможет разочаровать их.

После победы сине-бело-голубых команду поздравляли все: в Петербурге в честь победившего «Зенита» зажгли Ростральные колонны; фанаты встретили своих кумиров в аэропорту Пулково с флагами, из-за них образовалась пробка; и даже премьер-министр Медведев поздравил «Зенит» с титулом чемпиона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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