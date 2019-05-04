Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту Пулково с флагами

Дети забираются на плечи родителей, чтобы увидеть чемпионов. Фото: прямой эфир Зенита / Инстаграм

Дети забираются на плечи родителей, чтобы увидеть чемпионов. Фото: прямой эфир Зенита / Инстаграм

Болельщики сине-бело-голубых дождались прилета любимой команды из Грозного у терминала Пулково. Перед аэропортом собралось три тысячи человек.

Фанаты решили лично поздравить «Зенит» с чемпионским званием. Они зажигали фаеры, размахивали огромными флагами и поднимали вверх сине-бело-голубые шарфы. Среди трех тысяч футбольных болельщиков, как ни странно, много женщин и детей. Хотя, самолет с питерскими звездами приземлился около 23 часов.

Как только шасси самолета команды коснулось земли в воздухе взорвались фаеры и часть аэропорта оказалась в ярко-красном густом дыму.

Впервые за четыре года, благодаря ничьей с «Ахматом» и победе тульского «Арсенала» над «Локомотивом», «Зенит» стал чемпионом России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург празднует чемпионство «Зенита»: зажгли Ростральные колонны.