Медведев поздравил «Зенит» с титулом чемпиона

Поздравил сине-бело-голубых и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он сделал это на своей странице ВКонтакте.

В соцсетях Медведев поздравил питерский футбольный клуб с победой в чемпионате России. «Поздравляю «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» – написал премьер.

Второй Медведев только уже Александр — Президент «Зенита» рассказал о вкладе в победу бывших руководителей клуба Александра Дюкова и Сергея Фурсенко.

— Я рад, что причастен к этому, что клуб развивается и будет развиваться дальше, — комментирует Александр Медведев.

Также он заявил о том, что останавливаться на достигнутых результатах клуб не

Напомним, Зенит стал пятикратным чемпионом России в эту субботу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты встретили «Зенит» в аэропорту Пулково с флагами.