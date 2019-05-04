Беглов поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

«Перефразируя известную песню — в Питере — праздновать», — написал Беглов.

«Пятикратные! Чемпионы! Ура!» — так начал свое поздравление временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал поздравление, посвященное досрочной победе петербургской футбольной команды «Зенит» в чемпионате России.

Также Александр Беглов принес благодарность главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Он отметил, что Семак является первым в российской истории чемпионом, который выиграл первое место в РПЛ как в роле игрока, так и в роле тренера.

Глава города заявил, что вся команда — молодцы, в том числе и менеджмент, и персонал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»: зажгли Ростральные колонны.