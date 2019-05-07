Всех заложниц в магазине пригорода Тулузы освободили

Об освобождении всех заложников в магазине в пригороде Тулузы во Франции сообщает Le Figaro.

Известно, что первой захватчик отпустил 30-летнюю женщину, она вышла из здания и чуть позже были освобождены еще три женщины.

Происшествие произошло вечером 7 мая в Бланьяке (неподалеку от Тулузы). Злоумышленник взял в заложники и связал четырех женщин в табачной лавке. Террористом захватчик не является, хотя и сообщалось, что у него в наличие есть оружие. Известно, что преступник все еще не вышел из магазина.

По последней информации захватчику всего 17 лет. По некоторым данным, этот молодой человек трудится на шахте и местная полиция с ним уже знакома. Известно, что некоторое время назад он был задержан во время демонстраций и заявлял о том, что он участник протестного движения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что школьница стала “заложницей” конфликта бывших супругов.