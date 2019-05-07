Из-за вспышки сибирской язвы в Венгрии пострадали четверо

С диагнозом «сибирская язва» в Венгрии лечатся уже четыре человека и одна корова.

В Венгрии зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой, все они подтверждены, сообщает Россельхознадзор, ссылаясь на венгерские органы здравоохранения и ветеринарную службу.

Известно, распространение данного инфекционного заболевания первое на территории Венгрии за много лет. Из-за быстрого распространения сибирской язвы тридцать человек в профилактических целях начали поить антибиотиками, поскольку все они контактировали с уже зараженными.

Больные проживают на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш.

Известно, что человек не может заразить сибирской язвой другого человека. Получить неприятную болячку, которая, кстати, может привести к летальному исходу, можно только при употреблении мяса и других продуктов, производимых заболевшим животным.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК Петербурга сообщило: причиной смерти девочки в семье мигрантов стала болезнь.