Российская бегунья Савина прикинулась украинкой и была дисквалифицирована на 12 лет

Ксения Савина выступала на международных состязаниях под чужим именем. За нарушение правил её отстранили от легкой атлетики на 12 лет.

О факте дисквалификации рассказали в Всероссийской федерации легкой атлетики. Савину, которая бегала на средних дистанциях, дисквалифицировали из-за обнаруженных трибуналом Athletics Integrity Unit (AIU) фактов нарушений антидопинговых правил.

Вместе с бегуньей наказали и её мужа, по совместительству тренера – Алексея Савина. Срок дисквалификации спортсменки – 6 мая, а её мужа – 3 апреля.

Известно, что бегунья, уже находясь во временном отстранении от соревнований, представилась на международном состязании именем украинской спортсменки – Галины Сышко. Тогда как та закончила свою спортивную карьеру еще восемь лет тому назад.

Муж-тренер Савиной также признан виновным, его ограничение в работе продлится четыре года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что защитник сборной России Марио Фернандес может перейти в «Зенит».