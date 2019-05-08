Руководство ООО “Гидронефтестрой” задолжало сотрудникам 5,3 млн рублей

Порядка 30 сотрудников компании не получали заработную плату.

Разбираться в ситуации начали сотрудники прокуратуры Петербурга. В ходе проверки, которую организовали сотрудники ведомства, выяснилось, что ООО “Гидронефтестрой” имеет задолженность по выплате заработной платы перед 30 сотрудниками в размере более 5,3 млн рублей. Об этом сегодня сообщила прокуратура Петербурга.

После проверки руководство компании частично погасило задолженность в размере более 300 тысяч рублей. Также в адрес руководства внесено представление об устранении нарушений закона. Помимо этого, прокуратура решает вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Погашение задолженности в полном объеме находится на контроле прокуратуры района.

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