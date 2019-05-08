В Петербурге мужчина сломал руку и выбил зуб преподавателю ВУЗа

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За тяжкое причинение вреда здоровью суд назначил хулигану 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штраф в размере 250 тыс. рублей.

Инцидент произошел на набережной реки Смоленка. По версии прокуратуры, обвиняемый, находясь на проезжей части, обогнал по тротуару ехавший перед ним автомобиль, и преградил ему путь.

После этого, хулиган открыл водительскую дверь и начал вытаскивать потерпевшего из машины за кисть руки, потом нанес водителю несколько ударов в область головы и выбил зуб.

Подсудимый свою вину не признал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петергофе задержали мужчину, устроившего дебош в храме. 33-летний мужчина протаранил на своей иномарке пластмассовый шлагбаум на въезде к храму, после чего, достав из машины строительный инструмент, зашел в церковь и устроил там дебош.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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