В Петергофе задержали мужчину, устроившего дебош в храме

33-летний мужчина протаранил на своей иномарке пластмассовый шлагбаум на въезде к храму, после чего, достав из машины строительный инструмент, зашел в церковь и устроил там дебош.

Инцидент произошел во вторник, 7 мая, в Петергофе.

Сотрудники полиции задержали дебошира и доставили в отдел для разбирательства. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, пострадавших нет.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что водитель получил почти 2 года колонии за дебош на дороге. Итогом разбирательств на проезжей части стали три статьи Уголовного кодекса РФ.

Суд признал дебошира виновным по статьям п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1, 2 ст. 167 УК РФ, приговорив его к 1 года 8 месяце лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.