Водитель получил почти 2 года колонии за дебош на дороге

Дебошира ждет год и восемь месяцев колонии строго режима. Фото: Pixabay

Дебошира ждет год и восемь месяцев колонии строго режима. Фото: Pixabay

Итогом разбирательств на проезжей части стали три статьи Уголовного кодекса РФ.

Вечером 23 декабря 2018 года двигаясь за рулем «Ниссан Кашкай» по Малоохтинскому проспекту, обвиняемый «подрезал» автомобиль «Лэнд Крузер», чтобы разъяснить девушке за рулем внедорожника правила дорожного движения.

Дебошир вытащил ее из машины и повалил на землю. В это время водитель одного из автомобилей, стоящих в пробке из-за действий обвиняемого, поспешил словесно вразумить мужчину, за что получил удар кулаком в лицо и перелом костей носа.

Не остановившись, обвиняемый сломал дверь багажника автомобиля «Рено СР» избитого им мужчины, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 30 тыс. рублей, а затем ударом ноги помял крыло, проезжавшего мимо автомобиля «Мазда 3», причинив ущерб его владельцу в размере более 9 тыс. рублей.

Суд признал дебошира виновным по статьям п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1, 2 ст. 167 УК РФ, приговорив его к 1 года 8 месяце лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, подсудимому предстоит компенсировать материальный ущерб хозяевам поврежденных автомобилей.

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