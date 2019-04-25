«Самый коварный побег в истории»: Дебошир выпал из полицейской машины на дорогу, сотрудники поехали дальше (видео)

Ранее беглеца схватили во время семейной ссоры. Фото: https://www.youtube.com/скрин видео

Ранее беглеца схватили во время семейной ссоры. Фото: https://www.youtube.com/скрин видео

Без усилий, но не с очень приятным приземлением, мужчина выпал на проезжую часть и стал оглядываться по сторонам.

Какое-то время сотрудник полиции продолжали движение дальше, но после, сообщает начальник отделения информации и общественных связей МВД по Республике Марий Эл Ольга Плотникова телеканалу НТВ, вернулись за потеряшкой.

Инцидент произошел в Волжске 24 апреля. Коварный побег против воли произошел днем.

Ранее беглеца схватили во время семейной ссоры. Дебошир устроил скандал, и пришлось вызвать правоохранительные органы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отлетевшее у легковушки колесо на ЗСД попало на видео.

Видео: https://www.youtube.com/