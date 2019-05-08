На столе замначальника “Северной Верфи” нашли гранату

После того, как граната была обнаружено, пришлось эвакуировать порядка 30 сотрудников предприятия.

Странная находка, которая была обнаружена в кабинете заместителя начальника “Северные Верфи” службой безопасности, привела к эвакуации сотрудников. Об этом сообщают в Telegram/”Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”. Советская наступательная граната РГД-5 была обнаружена на столе замначальника.

Находку изъяли взрывотехники. Есть предположения, пишут в Telegram, что гранат оказалась в кабинете сотрудника не случайно.

Полиция Петербурга начала проверку и поиски недоброжелателя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны.