В Ленобласти нашли авиабомбу времен Отечественной войны

Снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Снаряд обнаружили в садоводстве возле поселка Ропша Ломоносовского района Ленобласти. Строители проводили земельные работы для подготовки фундамента и наткнулись на полуторометровую авиационную бомбу.

Звонок поступил на пульт дежурного ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 7 мая в 11:20. На место происшествия прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН.

Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что это неразорвавшаяся авиационная фугасная бомба среднего калибра ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии, без стабилизатора (хвостовой части). Вес снаряда составил 250 килограммов.

Отмечается, что бомба была оставлена под охраной полиции для передачи военным саперам и последующего уничтожения на специализированном полигоне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что найденная на Ленинском проспекте «бомба» оказалась сувениром.