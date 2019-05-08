У владельца автосервиса на улице Любимая сотрудник угнал Volvo XC60

Инцидент произошел возле дома 22 в городе Зеленогорск.

Машину сотрудник сервиса решил угнать поздним вечером 7 мая. Об этом сегодня сообщают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Курортному району Санкт-Петербурга.

К ними обратился владелец автосервиса, который находится на улице Любимая в доме №22 в городе Зеленогорск. Заявитель сообщил, что иномарку угнал сотрудник сервиса.

Представители вневедомственной охраны, получив приметы угонщика, отправились по горячим следам. В результате спустя время работник был замечен у припаркованного и ранее угнанного авто. Мужчину задержали и передали его сотрудникам 81 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге таксист силой отобрал смартфон у пассажира.