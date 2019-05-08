В Петербурге у нелегальных торговцев будут изымать товар

Новые права комитет получил после вступления в силу поправок в закон об административных правонарушениях. Фото: Telegram-канале/Денис Четырбок.

Новые права комитет получил после вступления в силу поправок в закон об административных правонарушениях. Фото: Telegram-канале/Денис Четырбок.

Ранее стихийные торговые точки просто закрывали. Никто не гарантировал, что на следующий день они не появятся снова.

Теперь появляться будет просто не с чем, поскольку сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) отныне уполномочены изымать товар, который реализуется без правоустанавливающей документации. Об этом сообщил с своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок.

Новые права комитет получил после вступления в силу поправок в закон об административных правонарушениях. Закон был принят в Петербурге в начале апреля.

По новой схеме сотрудники ведомства уже проверили несколько точке. Незаконный товар был обнаружен на Фурштатской улице, у станции метро “Чернышевская” и на территории Московского вокзала. У незаконных предпринимателей изъяли 270 единиц реализуемой продукции — зарядные устройства и наушники для мобильных телефонов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что магазин оштрафовали на 3 миллиона за продажу алкоголя без лицензии.