“Ваша поездка завершена”: На КАДе сгорел “Делимобиль”

Пламя полностью охватило каршеринговый автомобиль. Фото: https://vk.com/spb_today
Пламя полностью охватило каршеринговый автомобиль. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети сегодня вечером.

Пользователи соцсети “ВКонтакте” решили с иронией отнестись с такой ситуации. Однако пламя полностью охватило каршеринговый автомобиль. Инцидент произошёл на КАДе возле съезда на Витебский проспект.

Петербургские водители успели снять происшествие на видео. Автомобиль, судя по видео, не подлежит восстановлению.

Проезду, пишут очевидцы, горящая машина не мешает. О пострадавших пока информации нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новое видео спасения пассажиров с горящего в Шереметьево самолёта появилось в Сети.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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“Ваша поездка завершена”: На КАДе сгорел “Делимобиль”
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