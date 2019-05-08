Рядом с Кремлем нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Сотрудники Следственного комитета выдвинули версию, что произошедшее не носит криминальный характер.

Тело полицейского было обнаружено в общественном туалете радом с Кремлем. Об этом сообщает ТАСС. Следственный комитет Москвы начал проверку данного происшествия. Следователи предполагает, что в происшествии не было криминала.

Тело обнаружили сегодня, у полицейского зафиксировали огнестрельное ранение.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в крови умершего вокалиста The Prodigy нашли большое количество наркотических веществ и алкоголя.