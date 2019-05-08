В Шуваловском парке горит Зеленая дача

Дача горит, скорее всего, из-за старой проводки. Фото: Скриншот
Дача горит, скорее всего, из-за старой проводки. Фото: Скриншот

Она является памятником регионального значения.

Инцидент случился сегодня вечером, восьмого мая, на территории Шуваловского парка, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте», а также выложили видео с места происшествия. Зеленую дачу уже тушат пожарные – она охвачена огнем и сильно дымится. По предварительным данным, причиной возгорания стала старая проводка. Пострадал ли кто-нибудь – не уточняется, пока что никаких официальных данных не поступало.

«Кошмар!!! На глазах уничтожается история»,

— комментирует петербурженка.

Видео: https://vk.com/shuvalovo_ozerki

Напоминаем, что памятник регионального значения находится на балансе ВНИИТВЧ. До недавнего времени в здании проживала ветеран и заслуженная труженица тыла Зинаида Ефимова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пять бытовок горели ночью в Московском районе Петербурга.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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