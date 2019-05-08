Пять бытовок горели ночью в Московском районе Петербурга

Ночью 8 мая в Московском районе Петербурга горели пять бытовок. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 03:14. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В нем сообщалось, что возле дома № 82 литер Б по Кубинской улице горят временные постройки размером два на пять метров каждая.

Пожар удалось устранить в течение часа с помощью 15 спасателей и трех единиц техники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кингисеппе сотрудники полиции спасли людей из горящего здания и вызвали пожарных.

За проявленную отвагу, высокопрофессиональные и умелые действия, способствовавшие сохранению жизни и здоровью людей, сотрудников полиции решили поощрить.