На ликвидацию пожара в Зеленой даче ушло три часа

В результате пострадали крыша и верхний этаж.

Инцидент случился вечером восьмого мая в Шуваловском парке. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились видео в социальной сети «Вконтакте». Пожарные прибыли на место происшествия ближе к восьми часам вечера. Огнем на тот момент была охвачена обстановка площадью 50 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожар тушили около трех часов – дом перестал полыхать в половину 11. Пока что непонятно, что стало причиной возгорания – скорее всего, дело в старой проводке. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что Зеленая дача является памятником регионального значения. Сложно сказать, возможно ли восстановить здание после пожара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Шуваловском парке горит Зеленая дача. Петербуржцы отметили, что на их глазах история превращалась в прах.