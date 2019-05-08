На ликвидацию пожара в Зеленой даче ушло три часа

Дом наконец потушили. Фото: pixabay
Дом наконец потушили. Фото: pixabay

В результате пострадали крыша и верхний этаж.

Инцидент случился вечером восьмого мая в Шуваловском парке. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились видео в социальной сети «Вконтакте». Пожарные прибыли на место происшествия ближе к восьми часам вечера. Огнем на тот момент была охвачена обстановка площадью 50 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожар тушили около трех часов – дом перестал полыхать в половину 11. Пока что непонятно, что стало причиной возгорания – скорее всего, дело в старой проводке. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что Зеленая дача является памятником регионального значения. Сложно сказать, возможно ли восстановить здание после пожара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Шуваловском парке горит Зеленая дача. Петербуржцы отметили, что на их глазах история превращалась в прах.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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