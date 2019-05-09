В Тосно поздней ночью тушили дом и баню

Во время пожара в жилом помещении могла находиться пожилая женщина.

Инцидент случился в ночь с восьмого на девятое мая в Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы, которые вызвали пожарных. Звонок в ГУ МЧС поступил примерно в 11 часов ночи. Специалисты незамедлительно прибыли на место происшествия – огнем был охвачен дом и баня на проспекте Ленина в Тосно. Огонь успел распространиться на площадь в 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания приняли участие 19 пожарных и восемь единиц спецтехники. В итоге с огнем удалось справиться примерно за час, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Пользователи в социальной сети «Вконтакте» пишут, что в доме живет пожилая женщина. Они не знают, пострадала ли она, так как непонятно, где она находилась во время инцидента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на ликвидацию пожара в Зеленой даче ушло три часа. Дом является памятником регионального значения.