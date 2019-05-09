В утреннем ДТП на Мурманском шоссе погиб человек (видео)

Тело до сих не вытащили из машины. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today

Тело до сих не вытащили из машины. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today

На 65-ом км трассы столкнулись самосвал и легковая машина.

Утром 9 мая в Санкт-Петербурге на Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. На 65-ом км трассы столкнулись легковая машина и грузовой автомобиль.

Видео: https://vk.com/spb_today

Свидетели передают, что машины Nissan Tiida и самосвал Mercedes столкнулись лоб в лоб. Точное время аварии неизвестно, видео с места происшествия появилось в соцсети около 05:50 утра в четверг.

По словам очевидцев, водитель легковой машины не пережил столкновения с самосвалом. На кадрах видео можно заметить, что тело до сих пор не вытащили из искореженной машины. Возможно, для этого потребуется помощь спасателей МЧС Петербурга. В ГИБДД Петербурга факт гибели автомобилиста пока не подтвердили.

За 7 мая в Петербурге произошло 345 ДТП, пострадали 13 человек, сообщили в ГИБДД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на КАД Санкт-Петербурга сгорел каршеринг-автомобиль.