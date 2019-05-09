МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на Лыжном

В двухкомнатной квартире огонь распространился на площадь 8 м2.

В Санкт-Петербурге вечером в среду загорелся дом на Лыжном переулке, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 9 мая. Сейчас нет точных данных о пострадавших, их количестве или состоянии. МЧС Санкт-Петербурга уточняет эту информацию.

По данным спасателей города, пожар произошел в комнате двухкомнатной квартиры на площади 8 м2. В МЧС узнали о возгорании в 23:38, и потушили огонь к 00:23. На вызов отправили 3 машины и 14 пожарных.

Причин пожара в МЧС Санкт-Петербурга не назвали. Лыжный переулок — одна из сравнительно новых улиц города, появилась в ходе массовой застройки Приморского района Санкт-Петербурга на рубеже 2000-ых и 2010-ых, проходит от Мебельной до Шуваловского.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Тосно ночью тушили дом и баню.