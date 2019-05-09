В поселке Ленинское ночью горел дачный дом

О пожаре в Выборгском районе рассказали очевидцы в социальных сетях.

В Ленинградской области ночью произошел пожар: в поселке Ленинское загорелся дачный дом, сообщили очевидцы в социальных сетях 9 мая. В МЧС Ленобласти информацию о возгорании не подтверждали — соответственно, нет и данных о тушении.

Очевидцы сообщили, что в поселке в Выборгском районе Ленобласти занялся дом и спасатели МЧС откликнулись на вызов и приехали. Точной информации о пострадавших пока нет. Фотографии в соцсетях понравились пользователям: на них кажется, будто фонарный столб взлетает в космос как ракета.

В отчете МЧС на 9 мая сообщается, что за сутки пожарные Ленинградской области потушили два пожара и оба в Тосненском районе — один из них в Тосно, а другой в поселке Форносово.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в Приморском районе — возможно, есть пострадавшие.