В поселке Ленинское ночью горел дачный дом

"Как будто в космос взлетает," - пишут пользователи соцсетей. Фото: https://vk.com/spb_today

О пожаре в Выборгском районе рассказали очевидцы в социальных сетях.

В Ленинградской области ночью произошел пожар: в поселке Ленинское загорелся дачный дом, сообщили очевидцы в социальных сетях 9 мая. В МЧС Ленобласти информацию о возгорании не подтверждали — соответственно, нет и данных о тушении.

Очевидцы сообщили, что в поселке в Выборгском районе Ленобласти занялся дом и спасатели МЧС откликнулись на вызов и приехали. Точной информации о пострадавших пока нет. Фотографии в соцсетях понравились пользователям: на них кажется, будто фонарный столб взлетает в космос как ракета.

В отчете МЧС на 9 мая сообщается, что за сутки пожарные Ленинградской области потушили два пожара и оба в Тосненском районе — один из них в Тосно, а другой в поселке Форносово.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в Приморском районе — возможно, есть пострадавшие.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
выборгский район ленинское мчс пожар социальные сети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки пилотов SSJ-100
В Полежаевском парке воссоздадут Пражскую операцию
В поселке Ленинское ночью горел дачный дом
На Дворцовой площади пройдет акция “Синий платочек”
В команде Зеленского считают закон об украинском языке “кнутом”
В Петербурге проведут фестиваль в честь Иосифа Бродского
МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на Лыжном
В утреннем ДТП на Мурманском шоссе погиб человек (видео)