В ГИБДД рассказали, как произошло смертельное ДТП на Мурманском шоссе

После аварии женщина — пассажир легковой машины — получила тяжелые травмы.

После столкновения легковой машины и самосвала на Мурманском шоссе в Ленобласти погиб мужчина и получила тяжелые травмы женщина, сообщили в ГИБДД Петербурга 9 мая. Авария, по данным инспекторов, произошла около 5:20 в четверг утром.

Видео: https://vk.com/spb_today

В Госавтоинспекции сообщили, что самосвал Mercedes столкнулся с машиной Nissan Qashqai — оба ехали в одну сторону. Qashqai съехал в кювет, а грузовик вышел на встречную полосу и врезался в Nissan Tiida. В лобовом столкновении погиб водитель легковой машины.

На место приехали спасатели МЧС, медики, дорожная полиция. Из-за работ спасателей над автомобилем, движение транспорта регулируют инспекторы ГИБДД Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о ДТП на 65-ом км Мурманского шоссе в Кировском районе Ленобласти.