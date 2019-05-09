В ГИБДД рассказали, как произошло смертельное ДТП на Мурманском шоссе

На место прибыли спасатели МЧС, медики и полицейские. Фото: https://vk.com/spb_today
На место прибыли спасатели МЧС, медики и полицейские. Фото: https://vk.com/spb_today

После аварии женщина — пассажир легковой машины — получила тяжелые травмы.

После столкновения легковой машины и самосвала на Мурманском шоссе в Ленобласти погиб мужчина и получила тяжелые травмы женщина, сообщили в ГИБДД Петербурга 9 мая. Авария, по данным инспекторов, произошла около 5:20 в четверг утром.

Видео: https://vk.com/spb_today

В Госавтоинспекции сообщили, что самосвал Mercedes столкнулся с машиной Nissan Qashqai — оба ехали в одну сторону. Qashqai съехал в кювет, а грузовик вышел на встречную полосу и врезался в Nissan Tiida. В лобовом столкновении погиб водитель легковой машины.

На место приехали спасатели МЧС, медики, дорожная полиция. Из-за работ спасателей над автомобилем, движение транспорта регулируют инспекторы ГИБДД Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о ДТП на 65-ом км Мурманского шоссе в Кировском районе Ленобласти.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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